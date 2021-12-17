Известная певица и Народная артистка Украины Тина Кароль показала, как её порадовали поклонники, когда она захотела сладкого.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что недавно Тина Кароль выпустила новый альбом "Двойной рай".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль показала, как ест черный шоколад у себя дома, однако заявила про своё желания съесть чего-то еще сладкого.

Не прошло много времени, как Тина Кароль показала, как её радует фанаты. Увидев желание певицы, поклонники молниеносно решили его исполнить и принести ей торт. Также они решили подарить ей небольшой букет роз.

"Как это возможно? Я только сказала, что хочется сладкого. Спасибо, Дантина. Но почему же ночью?", — посмеялась Тина Кароль.

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