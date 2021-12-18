Як пише Politeka.net, Ульянова, яка нещодавно поділилася серією кадрів з минулої фотосесії, вирішила відповісти на найцікавіші питання своїх шанувальників. Цього разу не обійшлося без теми, що стосується проектів "Холостяк" і "Холостячка".
Справа в тому, що популярність Ульянова отримала саме завдяки проекту. І хоча з головним героєм шоу вона не залишилася, їй вдалося отримати власну публіку. Тепер вона навіть веде музичне шоу і розповідає про новинки в ефірі.
У Ульянової цього разу запитали, чи хотіла б вона стати головною героїнею третього сезону «Холостячки», так як проект зі Златою Огневич вийшов і завершився всього кілька днів тому.
"Так, хотіла б, а ви б дивилися?» - запитати Ульянова у фанатів і отримала безліч відгуків. Після чого вона додала: "Все, подаю заявку!».
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Ми також писали, що Ульянова часто ділиться з шанувальниками фото, на яких позує в спокусливих образах. На цей раз на знімку дівчина була одягнена в чорний піджак. При цьому на ній не було ні штанів, ні спідниці. Даша стояла, закинувши ногу в туфлі на огорожу і кокетливо поправляючи волосся.
Особливої атмосферності знімку надав дим, який заповнював кадр.
Нагадавши, Ульянова з "Холостяка" попрацювала над зовнішністю і показала, що вийшло.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла, як змінилося її життя після проекту.
Також Politeka писала, що Даша Квіткова і Ульянова з "Холостяка" висловилися про вибір Злати Огневич.