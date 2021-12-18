Как пишет Politeka.net, Ульянова, которая недавно поделилась серией кадров из прошлой фотосессии, решила ответить на самые интересные вопросы своих поклонников. В этот раз не обошлось без темы, касающейся проектов "Холостяк" и "Холостячка".
Дело в том, что популярность Ульянова получила именно благодаря проекту. И хотя с главным героем шоу она не осталась, ей удалось получить собственную публику. Теперь она даже ведет музыкальное шоу и рассказывает о новинках в эфире.
У Ульяновой в этот раз спросили, хотела ли бы она стать главной героиней третьего сезона «Холостячки», так как проект со Златой Огневич вышел и завершился всего несколько дней назад.
«Да, хотела бы, а вы бы смотрели?» - спросила Ульянова у фанатов и получила множество отзывов. После чего она добавила: «Все, подаю заявку!».
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Мы также писали, что Ульянова часто делится с поклонниками фото, на которых позирует в соблазнительных образах. На этот раз на снимке девушка была одета в черный пиджак. При этом на ней не было ни брюк, ни юбки. Даша стояла, закинув ногу в туфле на ограждение и кокетливо поправляя волосы.
Особой атмосферности снимку придал дым, который заполнял кадр.
Напомним, Ульянова из "Холостяка" поработала над внешностью и показала, что получилось.
Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта.
Также Politeka писала, что Даша Квиткова и Ульянова из "Холостяка" высказались о выборе Златы Огневич.