Победительница "Холостяка" с Михайлюком Даша Ульянова привыкла показывать в Инстаграм интересные кадры и рассказывать о своей жизни, делая разные заявления.

Как пишет Politeka.net, Ульянова, которая недавно поделилась серией кадров из прошлой фотосессии, решила ответить на самые интересные вопросы своих поклонников. В этот раз не обошлось без темы, касающейся проектов "Холостяк" и "Холостячка".

Дело в том, что популярность Ульянова получила именно благодаря проекту. И хотя с главным героем шоу она не осталась, ей удалось получить собственную публику. Теперь она даже ведет музыкальное шоу и рассказывает о новинках в эфире.

У Ульяновой в этот раз спросили, хотела ли бы она стать главной героиней третьего сезона «Холостячки», так как проект со Златой Огневич вышел и завершился всего несколько дней назад.

«Да, хотела бы, а вы бы смотрели?» - спросила Ульянова у фанатов и получила множество отзывов. После чего она добавила: «Все, подаю заявку!».

Мы также писали, что Ульянова часто делится с поклонниками фото, на которых позирует в соблазнительных образах. На этот раз на снимке девушка была одета в черный пиджак. При этом на ней не было ни брюк, ни юбки. Даша стояла, закинув ногу в туфле на ограждение и кокетливо поправляя волосы.

Особой атмосферности снимку придал дым, который заполнял кадр.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" поработала над внешностью и показала, что получилось.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова рассказала, как изменилась ее жизнь после проекта.

Также Politeka писала, что Даша Квиткова и Ульянова из "Холостяка" высказались о выборе Златы Огневич.