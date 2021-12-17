Суддя та тренер "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін у жіночій спідниці, колготках та перуці запалив з відомою співачкою Ольгою Поляковою перед її виходом на сцену.

Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram популярна українська співачка Оля Полякова, яка була тренером у шоу "Ліга сміху" та навіть стала переможницею із командою "Стоянівка", поділилася кумедним відео зі своїм колегою-тренером Ігорем Ласточкіним.

Так, на відео Полякова була у своєму концертному костюмі: блискучому боді, колготках у сіточку та з короною на голові, а Ласточкін одягнув джинсову міні-спідницю, такі ж колготки в сіточку, укорочену футболку та джинсову жилетку. На голові у гумориста був парик.

"Моя подружка!", - сказала Полякова.

"Подружка. Ми дорослі дівчатка і йдемо тусуватися", - пожартував Ласточкін.

На своїй сторінці в Instagram Ігор Ласточкін опублікував світлину у своєму дивному образі.

"Корп у стилі Cyberpunk2077!! Поїхали!", - написав гуморист.

"Втратили пацана😢", "Ігоре, як справи?)", "Сутність так і лізе назовні 😅😂", "Кончіта українська версія 😂", "Ігоре ви мене лякаєте😂", "Головне не робити глибокі присідання та різкі випади 😂😂💃", "Усі баби як баби, а ти Ігор богиня😂😂👏👏👏", - написали у Мережі.

Однак були й такі, кому не сподобався образ гумориста.

"Кошмар, я думала, що ви натурал )), все відписуюсь", "Дурік", "Це вже занадто", "Нащо😢", "Зав'язуй із цим, до добра не доведе", - сказали фанати.

Рaніше Politeka писала, що Полякова наочно показала, як її графік відбивається на тілі: "Ось це я розумію - фігурка".

Нагадаємо, що Олег Винник на сцені з Поляковою не втримався від поцілунку: "Нове щастя...".

А ще Politeka повідомляла, що Полякова, Огнєвіч та інші зірки спантеличили образами для концерту: "Прикрили, що змогли".