Наталя Могилевська, Оля Полякова, Злата Огневич та інші українські зірки вразили екстравагантними образами для червоної доріжки великого концерту «Музична платформа».

Добірка яскравих фотографій з'явилася на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram, пише Politeka.net.

Концерт вже відзняли, проте покажуть його українцям тільки в ніч з 31 на 1 січня. У ньому взяли участь багато зірок української естради, чиї вбрання не могли не привернути увагу.

Так, Оля Полякова з'явилася на червоній доріжці в зеленій сукні з леопардовим принтом, яке прикривало тільки одну половину її тіла. Під ним проглядався золотистий купальник.

У свою чергу, Могилевська прийшла в червоному піджаку з еполетами і рясною вишивкою, а також чорній спідниці з глибоким розрізом.

Таянна Решетняк була одягнені в чорний костюм з топа і спідниці зі сміливими вирізами з боків.

Злата Огневич позувала в міні-сукні з синього оксамиту зі спущеними лямками.

Ірина Федишин і Даша Астаф'єва покрасувалися нарядами з пір'ям, А Анна Трінчер прийшла в ефектному костюмі зі вставками тканини тілесного кольору, які зробили її образ вельми пікантним.

Українці тут же почали вибирати кращий образ.

"Така жесть, наші співачки дуже погано одягнені. Чи більш менш-Даша і Оля Полякова", "вбрання шили з ламбрікенів і люстр якогось театру. Тканину економили, щоб всіх одягнути. Прикрили що змогли", "Точно більшість нарядів зшито з штор сільського клубу несмак", "тільки у Могилевської більш-менш", - пишуть люди.

Нагадаємо, заміжня Полякова стрибнула на руки, не посоромившись Нікітюк.

Як повідомляла Politeka, Полякова в стразах, латексі і блискітках влаштувала справжню битву нарядів.

Також Politeka писала, що Полякова в кардинально новому образі з'явилася за ручку з екс-кавалером Огневич.