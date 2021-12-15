Добірка яскравих фотографій з'явилася на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram, пише Politeka.net.
Концерт вже відзняли, проте покажуть його українцям тільки в ніч з 31 на 1 січня. У ньому взяли участь багато зірок української естради, чиї вбрання не могли не привернути увагу.
Так, Оля Полякова з'явилася на червоній доріжці в зеленій сукні з леопардовим принтом, яке прикривало тільки одну половину її тіла. Під ним проглядався золотистий купальник.
У свою чергу, Могилевська прийшла в червоному піджаку з еполетами і рясною вишивкою, а також чорній спідниці з глибоким розрізом.
Внучка Ротару оприлюднила кадри розкішного весілля на березі Карибського моря: "Красива ви пара"
"Штраф до 5 100 гривень": українців сповістили, кого і чому чекає покарання за новорічну ялинку
Кухар розкрила, чому Дікусару не дістався кубок "Танців з зірками": "Якщо ви уважно подивитеся..."
Обірвалося життя знаменитого співака, який написав багато хітів: операція зробила його інвалідом
Полякова в кардинально новому образі з'явилася за ручку з екс-кавалером Огневич: "Не перший рік живу..."
Таянна Решетняк була одягнені в чорний костюм з топа і спідниці зі сміливими вирізами з боків.
Злата Огневич позувала в міні-сукні з синього оксамиту зі спущеними лямками.
Ірина Федишин і Даша Астаф'єва покрасувалися нарядами з пір'ям, А Анна Трінчер прийшла в ефектному костюмі зі вставками тканини тілесного кольору, які зробили її образ вельми пікантним.
Українці тут же почали вибирати кращий образ.
"Така жесть, наші співачки дуже погано одягнені. Чи більш менш-Даша і Оля Полякова", "вбрання шили з ламбрікенів і люстр якогось театру. Тканину економили, щоб всіх одягнути. Прикрили що змогли", "Точно більшість нарядів зшито з штор сільського клубу несмак", "тільки у Могилевської більш-менш", - пишуть люди.
Нагадаємо, заміжня Полякова стрибнула на руки, не посоромившись Нікітюк.
Як повідомляла Politeka, Полякова в стразах, латексі і блискітках влаштувала справжню битву нарядів.
Також Politeka писала, що Полякова в кардинально новому образі з'явилася за ручку з екс-кавалером Огневич.