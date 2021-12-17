Судья и тренер "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин в женской юбке, колготках и парике зажег с известной певицей Ольгой Поляковой перед ее выходом на сцену.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярная украинская певица Оля Полякова, которая была тренером в шоу "Лига смеха" и даже стала победительницей с командой "Стояновка", поделилась забавным видео со своим коллегой-тренером Игорем Ласточкиным.

Так, на видео Полякова была в своем концертном костюме: блестящем боди, колготках в сеточку и с короной на голове, а Ласточкин надел джинсовую мини-юбку, такие же колготки в сеточку, укороченную футболку и джинсовую жилетку. На голове у юмориста был парик.

"Моя подружка!",- сказала Полякова.

"Подружка. Мы взрослые девочки и идем тусоваться", - пошутил Ласточкин.

На своей странице в Instagram Игорь Ласточкин опубликовал фотографию в своем странном образе.

"Корп в стиле Cyberpunk2077!! Поехали!",- написал юморист.

"Потеряли пацана 😢 ", " Игорь, как дела?) ", "Сущность так и лезет наружу 😅😂 ", "Кончита украинская версия 😂", "Игорь вы меня пугаете 😂 ", "Главное не делать глубокие приседания и резкие выпады 😂😂💃 ", "Все бабы как бабы, А ты Игорь богиня 😂😂👏👏👏 ", - написали в Сети.

Однако были и такие, кому не понравился образ юмориста.

"Кошмар, я думала, что вы натурал )), все відписуюсь", "Дурик", "Это уже слишком", "Зачем😢", "Завязывай с этим, до добра не доведет", - сказали фанаты.

Ранее Politeka писала, что Полякова наглядно показала, как ее график отражается на теле: "Вот это я понимаю - фигурка".

Напомним, что Олег Винник на сцене с Поляковой не удержался от поцелуя: "Новое счастье...".

А еще Politeka сообщала, что Полякова, Огневич и другие звезды озадачили образами для концерта: "Прикрыли, что смогли".