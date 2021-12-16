Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є відомою українською співачкою. Також вона прославилася як актриса і телеведуча. Зараз Ольга Полякова є зірковим детективом у шоу "Маска" разом з Олегом Винником, Настею Каменських, Дзідзьо та Андрієм Данилком.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Полякова, як пройшов її виступ на концерті "Квартал 95". На сцену вона вийшла разом зі своїм колегою по шоу "Маска" відомим артистом Олегом Винником. Вони разом виконали свою нову пісню, яку підготували для українців до Нового року. У якийсь момент артист взяв руку Полякової та цілує її.

"У всіх же своє нове щастя", - співають Ольга Полякова та Олег Винник.

Варто відзначити, що нову пісню артисти також представлять на новорічному випуску шоу "Маска", де є суддями-детективами.

Раніше повідомлялося, героїня шоу "Маска" обвела Данилко і Полякову навколо пальця, правда розкрилася: "Ми про неї навіть не подумали"

Також, Олег Винник на "Масці "злився в пристрасному поцілунку з відомою співачкою, яка в розлученні: "Це того варте"

Politeka розповідала, Винник після скасування своїх концертів з'явиться в "Вечірньому Кварталі": чи будуть Кароль і Ротару