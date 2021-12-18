Українська модель, дружина екс-» Холостяка " Макса Михайлюка Даша Хлистун разом зі співачкою Сантою Дімопулос і екс-ВІА Грай Вірою Брежнєвою влаштувала битву образів на модному вечорі.

Як пише Politeka.net, нещодавно Даша Хлистун з'явилася на світському заході, де зустріла безліч знаменитих колег і артисток, які також прибули на вечір в ефектних нарядах. Битву образів зірки влаштували в однотонних сукнях чорного кольору.

Цього разу багато зірок відвідали захід від журналу Vogue, прийшовши на вечір в стильних нарядах. Битву образів влаштували зірки, які обрали чорні сукні. Санта Дімопулос у класичному платті в підлогу змогла зацікавити елегантним виглядом.

На свіжих відео Даша Хлистун також показала, як постала в чорній довгій сукні з відкритою спиною. Яскравим акцентом вбрання став виріз до стегна. Сукня підкреслила тонкі руки і ключиці зірки, а ювелірні прикраси доповнили образ.

А ось Віра Брежнєва в чорному костюмі і з аксесуаром на голові виглядала досить незвично.

Відзначимо, нещодавно Даша полетіла за кордон для участі в модному показі. Даша Хлистун моментально перетворилася, перетворившись з старанної матусі в фатальну красуню. У себе в Instagram вона поділилася кадром, зробленим під час показу.

Вона дефілювала в ефектній чорній сукні, яка підкреслювала її худорлявість. Як відомо, до показу модель дуже сильно схудла.

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