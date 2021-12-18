Украинская модель, жена экс-«Холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун вместе с певицей Сантой Димопулос и экс-ВИА Грой Верой Брежневой устроила битву образов на модном вечере.

Как пишет Politeka.net, недавно Даша Хлистун появилась на светском мероприятии, где встретила множество знаменитых коллег и артисток, которые также прибыли на вечер в эффектных нарядах. Битву образов звезды устроили в однотонных платьях черного цвета.

В этот раз многие звезды посетили мероприятие от журнала Vogue, придя на вечер в стильных нарядах. Битву образов устроили звезды, выбравшие черные платья. Санта Димопулос в классическом платье в пол смогла заинтересовать элегантным видом.

На свежих видео Даша Хлистун также показала, как предстала в черном длинном платье с открытой спиной. Ярким акцентом наряда стал вырез до бедра. Платье подчеркнуло тонкие руки и ключицы звезды, а ювелирные украшения дополнили образ.

А вот Вера Брежнева в черном костюме и с аксессуаром на голове выглядела довольно необычно.

Отметим, недавно Даша улетела за границу для участия в модном показе. Даша Хлистун моментально преобразилась, превратившись из прилежной мамочки в роковую красавицу. У себя в Инстаграм она поделилась кадром, сделанным во время показа.

Она дефилировала в эффектном черном платье, которое подчеркивало ее худобу. Как известно, к показу модель очень сильно похудела.

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