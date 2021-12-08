Известная модель, жена «Холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун, которая недавно вернулась на подиум, рассказала поклонникам о своих проблемах с кожей.

Как передает Politeka.net, звезда показала себя без макияжа и фильтров, отметив, что сейчас ее лицо выглядит хорошо благодаря работе с косметологом.

«Думала вам сейчас рассказать по поводу того, какие процедуры я делаю у своего косметолога, но решила, что завтра при дневном свете покажу вам состояние кожи. Я знаю, что для многих это довольно распространенная проблема. И поверьте мне, когда-то я была на вашем месте, не знала, за что хвататься и что делать для того, чтобы спасти свою кожу. Потому что я смотрела на себя в зеркало и просто ревела. Мне казалось, что эти прыщи меня атаковали и больше никогда со мной не распрощаются», - отметила модель.

Добавим, что до встречи с Михайлюком Даша Хлистун строила успешную карьеру модели. После беременности ей пришлось вплотную заняться фигурой, чтобы вновь вернуться в профессию.

Напомним, что Даша Хлистун озадачила внезапным желанием: «Хочу, чтоб все те…».

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