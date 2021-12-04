Известная модель, жена «Холостяка» Макса Михайлюка Даша Хлистун решилась на откровение, которое долгое время собиралась сделать, и рассказала о реальных проблемах с одним из модельных агентств.

Некоторое время назад Даша решила признаться, что у нее был серьезный конфликт с одним модельным агентством. Однако в этот раз она решила не молчать и высказалась о месте, где проработала четыре года.

«Думаю, сразу можно догадаться о чем именно пойдёт сейчас речь . Я проработала с ними 4 года. Самой не верится, что была в команде с жуликами, такой длительный период. Уже мной было сказано в историях, но повторюсь и здесь, основной причиной моего ухода было - воровство денег, а уже потом бла-бла со стороны».

Когда я подписывала с ними контракт, они вообще ничего из себя не представляли, но видимо мое подавленное состояние на тот момент, как раз таки и упустило бдительность . Последнее время, мне стали очень много писать девочек, спрашивать что случилось, чтоб понимать для себя, работать с ними или нет» - делится откровением Даша.

Хлистун подметила, что не может советовать каждой, как поступать, и представитель агентства, которые не захотел закончить все без конфликта, будет уже разговаривать с ней в суде. В том числе и о налогах и о том, куда уходили ее честно заработанные средства.

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