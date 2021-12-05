Известная украинская модель и жена героя реалити-шоу "Холостяк" Максима Михайлюка Даша Хлыстун обратилась с просьбой к поклонникам.

Как пишет Politeka.net, известная украинская модель Даша Хлыстун, которая вышла замуж за героя 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" Максима Михайлюка и родила ему дочь Ариану, записала несколько сторис в своем Instagram и попросила помощи у поклонников.

Так, модель рассказала, что купила много фруктов, но, к сожалению, у нее нет специальной посуды, поэтому Хлыстун попросила помочь с поиском.

"Так, девочки и их мальчики, я поняла, что я в поисках крутой тарелки для фруктов, потому что в такие вот пакетики... Я вообще стараюсь пакеты не покупать. Хочется, в общем, какую-то фруктовую вазу очень красивую. У меня, на самом деле, нет времени ее выискивать в Интернете. Может, вы где-то видели, то просто поскидывайте мне страницы. Я в поисках прекрасной вазы для этого стола", - попросила Даша Хлыстун.

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