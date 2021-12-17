49-річний Ектор Хіменес-Браво - успішний бізнесмен колумбійського походження, який переїхав в Україну і розвиває тут свій ресторанний бізнес, знову поїхав до Києва перед зйомками. Причому чоловік чесно показав, кого йому не вистачає в таких поїздках, повідомляє Politeka.net.
Як відомо, Екстор поки що не перебуває ні з ким у відносинах і часто зайнятий різними робочими відрядженнями, тому постійно їде від своєї улюблениці. Разом з ресторатором живе маленька вихованка, за якою він доглядає.
Зараз Ектор поїхав до Тернополя в рамках робочої поїздки і коли йому прислали невеликий ролик з вихованкою, він навіть затужив: «шкода, не завжди можу брати з собою Лупіту!». Причому відео чоловік записав під один з хітів Олега Винника.
За словами чоловіка, головна жінка в його житті на даний момент-це мама, яка вперше за багато років зважилася приїхати в Україну.
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Також в одному з останніх постів в Instagram ресторатор згадав, як починав будувати кар'єру, пішовши з дому в 16 років. Тоді його прийняли на роботу в один з ресторанів, господар якого побачив великий потенціал у майбутньої знаменитості. Свій шлях Ектор Хіменес-Браво починав з роботи на кухні, простим посудомийником.
Пост шоумен підкріпив знімками багаторічної давності. Користувачі Мережі побачили, яким той був до популярності і ахнули, особливо жіноча аудиторія.
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