Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про розставання батьків Народної артистки України Ніни Матвієнко і художника Петра Гончара. У сюжеті програми "Зірковий шлях" Тоня зізналася, що вона не проти, що її мама і тато розійшлися.
"Там вони не розлучилися, щоб так офіційно, вони розійшлися. Слухайте, ну втомилися вони, втомилися один від одного, це ж нормально. Дорослі люди, самі вирішують. Все-таки прожили офіційно 40 років, нас виростили трьох дітей. Нехай побудуть одні", - прокоментувала Антоніна.
Вона також зазначила, що цілком нормально ставиться до такого рішення батьків. Тоня вважає, що нехай краще будуть окремо і спокійно, ніж разом і весь час у сварках.
"Я нормально ставлюся. Якщо їм спокійніше один без одного, це ж добре, краще, ніж, коли є якісь сварки, роздратування. Люди хочуть побути в спокої, самі для себе пожити", - підсумувала Матвієнко.
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
"Холостяк" Заливако, Решетник і Притула в дивному вигляді виставили себе на потіху: "Хто це придумує?"
"З паличкою в носі": хвороба підкосила Андрія Данилка в самий невідповідний момент, з'ясувалися деталі
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
Тіна Кароль засвітила інтер'єр свого особняка під Києвом і з ким живе: гірлянди й незвичайний портрет
Нагадаємо, Мірзоян показав, з чим зустрічає Матвієнко, коли та повертається додому: "Тоні пощастило".
Як повідомляла Politeka, Тоня Матвієнко пустилася в танок з прикордонниками, сколихнувши мережу: "Це і є жіночність".
Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко без макіяжу побешкетувала з чоловіком Мірзояном: "Запалюємо".