Відома співачка Тоня Матвієнко вперше розповіла, що сталося між її мамою Ніною Матвієнко і батьком, які прожили в шлюбі понад 40 років.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про розставання батьків Народної артистки України Ніни Матвієнко і художника Петра Гончара. У сюжеті програми "Зірковий шлях" Тоня зізналася, що вона не проти, що її мама і тато розійшлися.

"Там вони не розлучилися, щоб так офіційно, вони розійшлися. Слухайте, ну втомилися вони, втомилися один від одного, це ж нормально. Дорослі люди, самі вирішують. Все-таки прожили офіційно 40 років, нас виростили трьох дітей. Нехай побудуть одні", - прокоментувала Антоніна.

Вона також зазначила, що цілком нормально ставиться до такого рішення батьків. Тоня вважає, що нехай краще будуть окремо і спокійно, ніж разом і весь час у сварках.

"Я нормально ставлюся. Якщо їм спокійніше один без одного, це ж добре, краще, ніж, коли є якісь сварки, роздратування. Люди хочуть побути в спокої, самі для себе пожити", - підсумувала Матвієнко.

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