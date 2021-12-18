Известная певица Тоня Матвиенко впервые рассказала, что произошло между ее мамой Ниной Матвиенко и отцом, которые прожили в браке более 40 лет.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о расставании родителей Народной артистки Украины Нины Матвиенко и художника Петра Гончара. В сюжете программы "Зірковий шлях" Тоня призналась, что она не против, что ее мама и папа разошлись.

"Там они не развелись, чтобы так официально, они разошлись. Слушайте, ну устали они, устали друг от друга, это же нормально. Взрослые люди, сами решают. Все-таки прожили официально 40 лет, нас вырастили троих детей. Пусть побудут одни", - прокомментировала Антонина.

Она также отметила, что вполне нормально относится к такому решению родителей. Тоня считает, что пусть лучше будут раздельно и спокойно, чем вместе и все время в ссорах.

"Я нормально отношусь. Если им спокойнее друг без друга, это же хорошо, лучше, чем, когда есть какие-то ссоры, раздражения. Люди хотят побыть в покое, сами для себя пожить", - подытожила Матвиенко.

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