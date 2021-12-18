Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о расставании родителей Народной артистки Украины Нины Матвиенко и художника Петра Гончара. В сюжете программы "Зірковий шлях" Тоня призналась, что она не против, что ее мама и папа разошлись.
"Там они не развелись, чтобы так официально, они разошлись. Слушайте, ну устали они, устали друг от друга, это же нормально. Взрослые люди, сами решают. Все-таки прожили официально 40 лет, нас вырастили троих детей. Пусть побудут одни", - прокомментировала Антонина.
Она также отметила, что вполне нормально относится к такому решению родителей. Тоня считает, что пусть лучше будут раздельно и спокойно, чем вместе и все время в ссорах.
"Я нормально отношусь. Если им спокойнее друг без друга, это же хорошо, лучше, чем, когда есть какие-то ссоры, раздражения. Люди хотят побыть в покое, сами для себя пожить", - подытожила Матвиенко.
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Напомним, Мирзоян показал, с чем встречает Матвиенко, когда та возвращается домой: "Тоне повезло".
Как сообщала Politeka, Тоня Матвиенко пустилась в пляс с пограничниками, всколыхнув сеть: "Это и есть женственность".
Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко без макияжа пошалила с мужем Мирзояном: "Зажигаем".