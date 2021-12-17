Переможець крайнього сезону шоу "Танці з зірками" Артур Логай на інтерв’ю зі Славою Дьоміним розповів про розлучення батьків, яке було для нього болючим.

Як пише Politeka.net, відомий український актор Артур Логай, який разом із Анною Кареліною став переможцем популярного шоу "Танці з зірками", прийшов на інтерв’ю до Слави Дьоміна у програму "Слава+".

Так, Артур Логай розповів, що в дитинстві від не бачив ідеальних стосунків між батьками, адже вони розлучилися, коли Логаю не виповнилося навіть трьох років.

"Було достатньо жорстке розлучення. Дійшло навіть до того, що ти не носив прізвище тата", - сказав Дьомін.

Переможець "Танців з зірками" зазначив, що це була дуже болюча подія в його житті. Батьки розлучилися не мирно, тому він зараз носить прізвище мами.

"Моя думка: дорослі повинні вирішувати проблеми, вони на те і дорослі. Вони не змогли вирішити якийсь свій момент. Чи було мені боляче? Було", - зізнався Логай.

Також актор зазначив, що його батьки і досі не спілкуються.

"Вони за 25 років спілкувалися, по-моєму, декілька разів. При мені 1 раз. Коли мама привезла мене до батька і сказала, що це також твій син також, забирай", - розповів Артур.

Рaніше Politeka писала, що Кухар розкрила, чому Дікусару не дістався кубок "Танців з зірками": "Якщо ви уважно подивитеся...".

Нагадаємо, що актор і переможець "Танців з зірками" Логай розповів про отриману травму: "Щелепа на місці".

А ще Politeka повідомляла, що Логай після перемоги на "Танці з зірками" покинув Україну: кадри з-за кордону.