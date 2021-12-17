Победитель крайнего сезона шоу "Танці з зірками" Артур Логай на интервью со Славой Деминым рассказал о разводе родителей, который был для него болезненным.

Как пишет Politeka.net, известный украинский актер Артур Логай, который вместе с Анной Карелиной стал победителем популярного шоу "Танці з зірками", пришел на интервью к Славе Демину в программу "Слава+".

Так, Артур Логай рассказал, что в детстве от не видел идеальных отношений между родителями, ведь они развелись, когда Логаю не исполнилось даже трех лет.

"Был достаточно жесткий развод. Дошло даже до того, что ты не носил фамилию папы", - сказал Демин.

Победитель "Танців з зірками" отметил, что это было очень болезненное событие в его жизни. Родители развелись не мирно, поэтому он сейчас носит фамилию мамы.

"Мое мнение: взрослые должны решать проблемы, они на то и взрослые. Они не смогли решить какой-то свой момент. Было ли мне больно? Было", - признался Логай.

Также актер отметил, что его родители до сих пор не общаются.

"Они за 25 лет общались, по-моему, несколько раз. При мне 1 раз. Когда мама привезла меня к отцу и сказала, что это тоже твой сын, забирай", - рассказал Артур.

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