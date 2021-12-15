Як повідомляє Politeka.net, відома балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар в інтерв'ю виданню "КП" розповіла, чому на проекті перемога не дісталася Дмитру Дікусару, який багато років бере участь у шоу.
Так, за словами Кухар, Діма відмінний хореограф і артист, він вже давно заслуговує перемоги, проте судді в основному оцінюють танці не хореографів, а їх зіркових партнерів, які тільки почали вчити танці.
"Якщо ви уважно подивитеся на реакцію суддів у фіналі, ми мали єдину думку. Ми судили не тільки танець, а всю роботу – техніку, акторську майстерність, музикальність, пластику і вміння працювати в дуетному танці", - розповіла балерина, відповідаючи на образу Дікусара в соцмережах.
За словами Каті, вони з іншими суддями одноголосно вирішили, що саме Артур Логай зі своєю партнеркою Ганною Кареліною зробили в цьому сезоні "Танців з зірками" неможливе, і заслужили кубок.
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"Можу тільки побажати Дімі удачі, впевнена, все у нього вийде", - підсумувала Кухар.
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