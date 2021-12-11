Актор Артур Логай після перемоги на шоу «Танці з зірками» виїхав з України, заінтригувавши кадрами, зробленими за кордоном.

Як пише Politeka.net, після того, як відомий актор Артур Логай отримав заповітний кубок у суперфіналі танцювального проекту, він став дуже популярним у соцмережах.

Тепер артист регулярно ділиться фотографіями зі своєю зростаючою аудиторією в Instagram.

На останньому знімку, який Артур Логай розмістив у фотоблозі, він повідомив, що відправився в подорож, але пообіцяв повернутися через кілька днів і привезти подарунок тому, хто відгадає, в якій країні він зараз знаходиться.

"Через пару днів повернуся і відправлю комусь подарунок❤️

Пишіть в коментарях в якому Я місті і я виберу одну людину з тих, хто вгадає, і привезу звідси подарунок 🙂❤️", - написав Логай

Фанати навперебій стали писати, що це турецький Стамбул.

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