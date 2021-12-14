Відомий український актор Артур Логай, який переміг у п'ятому сезоні шоу "Танці з зірками", поділився з шанувальниками історією про невдалий день, який приніс йому багато клопоту.

Як передає Politeka.net, Артур Логай опублікував радісне фото, але його розповідь була зовсім не радісною.

"Це я посміхаюся сьогоднішньому дню, попри те, що виходячи з кімнати послизнувся і, щоб не впасти, «схопився» щелепою за одвірок двері. Щелепа на місці. Потім зібрався виїжджати на зустріч і виявилося, що немає ключів від машини. Через півтори години ключі знайшлися, правда, в іншому кінці міста. Ось я і посміхаюся, тільки здогадуючись, які ще сюрпризи готує цей день", - поділився Логай.

У коментарях йому залишили масу слів підтримки.

"Будьте здорові... удачі!", "Ангел Ваш не дрімає!", "А Бог оберігає вас від чогось поганого, нічого не відбувається просто так», «удачі, чекаю нових серіалів», «Артур, ви красень. Молодець", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Артур Логай розповів про скандали на зйомках: "теж люди...".

Як повідомляла Politeka, Артур Логай після перемоги в танцювальному шоу покинув Україну: фото.

Також Politeka писала, що Артур Логай вирішив повернутися на боксерський ринг: "з нового тижня...".