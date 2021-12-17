Як повідомляє Politeka.net, популярний і епатажний український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який влітку зробив камінг-аут, зізнавшись, що йому подобаються і хлопці і дівчата, здивував кадрами з відпочинку. У своєму мікроблозі в Instagram артист опублікував кадри з Домінікани, на яких позує з хлопцем і дівчиною.
Як видно, Melovin зображений на пляжі, сидячи на шезлонгу і насолоджуючись екзотичним коктейлем. Перед камерою він з'явився в темних плавках, при цьому фанати помітили, що він зовсім не засмаг ще. На двох знімках Костя позує в компанії дівчини, ще на одному з хлопцем.
У підписі до публікації Melovin написав: "ДО-МИ (никана)". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото артиста: "Ух ти! Мел, у тебе на кожному нігті щось написано, це манікюр або все-таки засіб комунікації?", "Ти милуєшся Домініканою, а ми - тобою", "Ох, і колоритний же ти! Красень просто", "Мел, ти що від сонця ховаєшся? Даша така темна в порівнянні", "Боже, краса", "Я прямо в дикому захваті від твого відпочинку".
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