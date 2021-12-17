Переможниця шоу" Холостяк " Даша Ульянова розповіла, чи було їй соромно їй за свої вчинки, а також відповіла на питання про дітей.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є популярною українською гімнасткою і блогеркою, яка стала відома завдяки шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. У зірки нічого не вийшло з головним героєм проекту і пара розлучилася, але тепер Даша активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

"Задайте мені питання", - запропонувала в нових сторіс Даша.

"За який самий божевільний і необдуманий вчинок вам соромно і донині?",- запитав один з фанатів.

"Не пам'ятаю такого, мені нема за що не соромно", - написано було у відповідь.

Також Даша додала фото, на якому сіла на шпагат між рядами сидінь на НСК "Олімпійський" в Києві.

"Коли дітки будуть? Пора", - написав ще один фанат.

Ульянова ніяк не відповіла на питання, а тільки додала красномовне фото, на якому дивилася вгору.

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