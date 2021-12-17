Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є популярною українською гімнасткою і блогеркою, яка стала відома завдяки шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. У зірки нічого не вийшло з головним героєм проекту і пара розлучилася, але тепер Даша активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
"Задайте мені питання", - запропонувала в нових сторіс Даша.
"За який самий божевільний і необдуманий вчинок вам соромно і донині?",- запитав один з фанатів.
"Не пам'ятаю такого, мені нема за що не соромно", - написано було у відповідь.
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
Осадча з Горбуновим показали, чим прикрасили свій розкішний особняк: "Єдина пара, яка..."
Дан Балан з юною блондинкою показав всю силу своїх почуттів: "Моя улюблена"
Сусіди скаржаться на Злату Огневич: чим "Холостячка" не догодила мешканцям елітного ЖК у Києві
Відкинутий Огневич Макс Тарапата розкрив, що у нього з Мішиною: "Вона дуже..."
Також Даша додала фото, на якому сіла на шпагат між рядами сидінь на НСК "Олімпійський" в Києві.
"Коли дітки будуть? Пора", - написав ще один фанат.
Ульянова ніяк не відповіла на питання, а тільки додала красномовне фото, на якому дивилася вгору.
Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" попрацювала над зовнішністю і показала, що вийшло
А ще Politeka писала, що переможниця" Холостяка " Ульянова розповіла, як змінилося її життя після проекту
Також Politeka повідомляла, що Даша Квіткова і Ульянова з "Холостяка" висловилися про вибір Злати Огневич