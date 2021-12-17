Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою після перемоги на шоу "Холостяк". Зірка після проекту почала будувати стосунки з головним героєм шоу Михайлом Заливако і пара вже довгий час разом. Зараз блогерка вирішила відправиться на відпочинок до Мексики зі своїм коханим. У нових сторіс Instagram Анна показала, як проводить час на курорті.
На новому фото Анна була в міні з вирізами. Зірка посміхалася, вражаючи фігуркою.
"Шикарне місце", - написала Анна.
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"Це був незабутній відпочинок з тобою. Далі ще більше", - написала Богдан і додала фото з Михайлом.
Після цього зірка показала найбільшу піраміду.
"Найбільша піраміда Чичен-Іца. У 2007 році за результатами опитування, проведеного організацією New Open World Corporation, місто було визнано одним з нових семи чудес світу", - написала Анна.
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