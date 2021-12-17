Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою після перемоги на шоу "Холостяк". Зірка після проекту почала будувати стосунки з головним героєм шоу Михайлом Заливако і пара вже довгий час разом. Зараз блогерка вирішила відправиться на відпочинок до Мексики зі своїм коханим. У нових сторіс Instagram Анна показала, як проводить час на курорті.

На новому фото Анна була в міні з вирізами. Зірка посміхалася, вражаючи фігуркою.

"Шикарне місце", - написала Анна.

"Це був незабутній відпочинок з тобою. Далі ще більше", - написала Богдан і додала фото з Михайлом.

Після цього зірка показала найбільшу піраміду.

"Найбільша піраміда Чичен-Іца. У 2007 році за результатами опитування, проведеного організацією New Open World Corporation, місто було визнано одним з нових семи чудес світу", - написала Анна.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ганна Богдан у вузьких шортах вразила довгими ногами

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ганна Богдан прибила чоловіків одним поглядом

А ще Politeka писала, що «Холостяк " Заливако та Анна Богдан надихнули романтичним краєвидом біля річки



