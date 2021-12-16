Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и модель Анна Богдан, которая стала победительницей шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась соблазнительным кадром из новой фотосессии, на котором появилась в необычном образе и позе.

Как видно, на снимке Анна позирует в просторной светлой локации, она умостилась на стульчике спиной к объективу. Перед камерой модель появилась в интересном образе – на ней черные шорты в облипку и белое боди с рукавами, которое подчеркнуло фигуру и длинные ноги. Дополняют образ белые гетры и стильные ботинки. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подпсии к кадру Богдан написала: "Мы никогда не знаем точно, что думает и чувствует другой человек: мы интерпретируем его поведение и обижаемся на собственные мысли по этому поводу…". "Такое боди на шорты", "100 пудов, "😍😍😍😍", "Аня! Где Миша?", "Точно🔥❤️", - пишут в комментариях под фото Ани.

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