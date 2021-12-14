Как передает Politeka.net, Михаил Заливако опубликовал романтичный кадр у себя в Инстаграм. Он анонсировал конкурс, который они с Богдан организовали для детей в честь новогодних праздников. В рамках конкурса парочка раздаст семь подарков.

В комментариях звездным блогерам оставили массу приятных слов.

«Ну просто чудо», «Какие вы хорошие», «Очень красиво», «Спасибо за возможность верить в чудеса», «Вы очень красивая пара», «Невероятная пара», «Вы такие добрые», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Михаил Заливако после участия в проекте стал очень активно вести свой Инстаграм. В этом ему помогает его возлюбленная, которая и до этого была знаменита в сети. Парочка постоянно делится с поклонниками яркими фото и рассказывает подробности из личной жизни. Также Заливако с Богдан много путешествуют, что очень сближает их.

Напомним, что Анна Богдан в миниатюрном платье показала, чем покорила «Холостяка».

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