Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярной блогеркой после победы на шоу "Холостяк". Звезда после проекта начала строить отношения с главным героем шоу Михаилом Заливако и пара уже долгое время вместе. Сейчас блогерка решила отправится на отдых в Мексику со своим любимым. В новых сторис Инстаграм Анна показала, как проводит время на курорте.

На новом фото Анна была в мини с вырезами. Звезда улыбалась, впечатляя фигуркой.

"Шикарное место", - написала Анна.

"Это был незабываемый отдых с тобой. Дальше еще больше", - написала Богдан и добавила фото с Михаилом.

После этого звезда показала самую большую пирамиду.

"Самая большая пирамида Чичен-Ица. В 2007 году по результатам опроса, проведенного организацией New Open World Corporation, город был признан одним из новых семи чудес света", - написала Анна.

Напомним, победительница "Холостяка" Анна Богдан в узких шортах впечатлила длинными ногами

Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан пригвоздила мужчин одним взглядом

А еще Politeka писала, что «Холостяк» Заливако и Анна Богдан вдохновили романтичным видом возле реки



