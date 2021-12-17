Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярной блогеркой после победы на шоу "Холостяк". Звезда после проекта начала строить отношения с главным героем шоу Михаилом Заливако и пара уже долгое время вместе. Сейчас блогерка решила отправится на отдых в Мексику со своим любимым. В новых сторис Инстаграм Анна показала, как проводит время на курорте.
На новом фото Анна была в мини с вырезами. Звезда улыбалась, впечатляя фигуркой.
"Шикарное место", - написала Анна.
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"Это был незабываемый отдых с тобой. Дальше еще больше", - написала Богдан и добавила фото с Михаилом.
После этого звезда показала самую большую пирамиду.
"Самая большая пирамида Чичен-Ица. В 2007 году по результатам опроса, проведенного организацией New Open World Corporation, город был признан одним из новых семи чудес света", - написала Анна.
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