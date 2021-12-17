Як пише Politeka.net, в Instagram Ектор Хіменес-Браво зізнався, як важко йому було після переїзду.
"Покоління змінюються швидше, ніж ми встигаємо пристосуватися. Чи ні? Пам'ятаю, коли приїхав в Пітер після Мальдів в 2005-му, і у мене була простенька кнопкова Nokia. Я тоді насилу викликав таксі, просто тому що не знав російську, а потрібно ж було ще знати місцеві номери, сервіси. Але це проблеми іноземців", - віддався спогадам Ектор.
За словами Ектора Хіменеса-Браво, він вважає за краще користуватися Телеграмом, тому що Viber часто видаляє листування і медіа-файли.
"Зате наші діти, здається, народжуються з телефонами в руках. Розкажіть, як вам жити в двох кардинально різних поколіннях - сумуєте за дротовими телефонами у сусідів або божеволієте від новітніх технологій?",- звернувся майстер-шеф до шанувальників.
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