Шоумен и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который открыл собственный ресторан в Киеве, рассказал, чем его вдохновляют новые технологии.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Эктор Хименес-Браво признался, как тяжело ему было после переезда.

«Поколения сменяются быстрее, чем мы успеваем приспособиться. Или нет? Помню, когда приехал в Питер после Мальдив в 2005-ом, и у меня была простенькая кнопочная Nokia. Я тогда с трудом вызывал такси, просто потому что не знал русский, а нужно ж было еще знать местные номера, сервисы. Но это проблемы иностранцев», - предался воспоминаниям Эктор.

По словам Эктора Хименеса-Браво, он предпочитает пользоваться Телеграмом, потому что Viber часто удаляет переписки и медиа-файлы.

«Зато наши дети, кажется, рождаются с телефонами в руках. Расскажите, как вам жить в двух кардинально разных поколениях — скучаете за проводными телефонами у соседей или сходите с ума от новейших технологий?», - обратился мастер-шеф к поклонникам.

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