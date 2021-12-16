Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним ресторатором і суддею шоу "Майстер Шеф". Також зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
Цього разу Ектор показав, як їде зі столиці України - Києва. Зірка був з валізою і йшов по вокзалу.
"До речі, у мене сьогодні одна важлива поїздка", - написав Хіменес-Браво.
Після цього Ектор показав, як вже їде в експресі.
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"Як думаєте, куди я так рано поїхав? Ваші варіанти", - запитав зірка і запропонував три варіанти відповіді.
Після цього Ектор вже показав свій приїзд до Тернополя. На платформі його тепло зустріли.
"Так тепло зустріли в Тернополі",-написав Хіменес-Браво.
"Дуже приємно! Спасибі велике", - додав Ектор.
Після цього зірка зробив репост фото одного з видань, яке написало про приїзд зірки до Тернополя.
"Ектор Хіменес-Браво вже в Тернополі", - було написано на кадрі.
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