Ресторатор Ектор Хіменес-Браво, який є суддею проекту "Майстер Шеф", показав, куди поїхав, покинувши столицю України.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним ресторатором і суддею шоу "Майстер Шеф". Також зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Цього разу Ектор показав, як їде зі столиці України - Києва. Зірка був з валізою і йшов по вокзалу.

"До речі, у мене сьогодні одна важлива поїздка", - написав Хіменес-Браво.

Після цього Ектор показав, як вже їде в експресі.

"Як думаєте, куди я так рано поїхав? Ваші варіанти", - запитав зірка і запропонував три варіанти відповіді.

Після цього Ектор вже показав свій приїзд до Тернополя. На платформі його тепло зустріли.

"Так тепло зустріли в Тернополі",-написав Хіменес-Браво.

"Дуже приємно! Спасибі велике", - додав Ектор.

Після цього зірка зробив репост фото одного з видань, яке написало про приїзд зірки до Тернополя.

"Ектор Хіменес-Браво вже в Тернополі", - було написано на кадрі.

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