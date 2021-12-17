Як пише Politeka.net, раніше Ксенія Мішина зізналася, що в один з проектів її взяли тільки тому, що вона гарна. У своєму пості актриса вирішила продовжити цю тему.
"Моя особиста історія багато разів підсвічувала суть цього явища з усіх боків, з різних ракурсів і з абсолютно непередбачуваними висновками. Коли я почала аналізувати свій шлях, я зрозуміла, що довгий час я просто знецінювала цей дар, не вірила тим, хто говорив, що я красива, тк картина мого життя показувала інше, невідповідне», - зізналася Ксенія Мішина.
За її словами, вона завжди відчувала біль, коли чула на свою адресу такі фрази, як «лялька» і «пустушка». В цей же час такі висловлювання мотивували її на розвиток.
"Краса відкривалася мені зовсім з іншої глибини. Одна справа мати правильні риси обличчя і певну фізіогноміку, інша справа посміхатися людям від душі, посміхатися собі і краєчком очей підморгувати собі в дзеркалі", - додала актриса.
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За її словами, справжня краса-це не про зовнішність. Якщо всередині є світло, будь-яке обличчя стає привабливим.
Нагадаємо, що Ксенія Мішина заговорила про свою досконалість: "Твоє тебе завжди знайде!".
А ще Politeka писала, що Мішина зганьбилася на шоу з Меладзе:"я дико розплакалася".
Також Politeka повідомляла, що Ксенія Мішина і Єфросиніна втратили голову від зірки «Україна має талант».