Как пишет Politeka.net, ранее Ксения Мишина призналась, что в один из проектов ее взяли только потому, что она красивая. В своем посте актриса решила продолжить эту тему.
«Моя личная история много раз подсвечивала суть этого явления со всех сторон, с разных ракурсов и с совершенно непредсказуемыми выводами. Когда я начала анализировать свой путь, я поняла, что долгое время я просто обесценивала этот дар, не верила тем, кто говорил, что я красивая, тк картина моей жизни показывала иное, несоответсвующее», - призналась Ксения Мишина.
По ее словам, она всегда испытывала боль, когда слышала в свой адрес такие фразы, как «кукла» и «пустышка». В это же время такие высказывания мотивировали ее на развитие.
«Красота открывалась мне совсем с иной глубины. Одно дело иметь правильные черты лица и определенную физиогномику, другое дело улыбаться людям от души, улыбаться себе и краешком глаз подмигивать себе в зеркале», - добавила актриса.
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По ее словам, настоящая красота – это не про внешность. Если внутри есть свет, любое лицо становится привлекательным.
Напомним, что Ксения Мишина заговорила о своем совершенстве: "Твое тебя всегда найдет!".
А еще Politeka писала, что Мишина опозорилась на шоу с Меладзе: "Я дико расплакалась".
Также Politeka сообщала, что Ксения Мишина и Ефросинина потеряли голову от звезды «Україна має талант».