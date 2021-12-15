Актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею "Холостячки-1", поділилася спогадами про переїзд до Києва, коли про неї ще зовсім ніхто не знав.

Ксенія Мішина родом з Криму, але свою кар'єру вона стала будувати в столиці, пише Politeka.net. Артистка в Instagram розповіла про переломний момент свого життя, коли вона опинилася в столиці.

За словами красуні, вона відразу вирішила вступати до університету театру, кіно і телебачення Карпенка-Карого. Спочатку майбутня зірка планувала стати телеведучою, тому пройшла курси в Інтершколі. Однак сидячи за партою, артистка зрозуміла, що вона буде актрисою і ніким іншим.

Ксенія Мішина записалася на курси для вступу на акторство, а паралельно взяла участь у кастингу на талант-шоу «Україна сльозам не вірить», всупереч тому, що страждає від панічних атак, і також вона не вміла ні співати, ні танцювати.

У журі проекту перебували Костянтин Меладзе і Наталія Андрейченко, попри на велику конкуренцію Ксенія Мішина потрапила в останній тур кастингу, для якого вона підготувала пісню, танець і сценку, остання тільки й сподобалася журі. У підсумку майбутній зірці сказали, що вона красива і стає учасницею шоу.

"Пішовши за завісу після всієї цієї ганьби я дико розплакалася. У той момент я дізналася, якою ж силою може володіти краса, але в той же момент я вирішила, що назустріч мрії я буду йти через професіоналізм і нескінченну роботу над собою", - написала Ксенія Мішина.

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