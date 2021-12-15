Як повідомляє Politeka.net, у мережі опублікували ролик зі зйомок шоу" Україна має талант", в якому учасник вразив суддів своїми гімнастичними здібностями і розкішним рельєфним тілом.

У ролику хлопець, на ім'я Діма стояв на сцені, коли до нього звернулася суддя Ксенія Мішина. "Дім, а ви можете ще раз постояти на цих пальцях?",- запитала вона у хлопця. На це красень не розгубився і відповів питанням на питання: "А якщо, можна у вас на столі спробую?" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ні Мішина, ні запрошена суддя Маша Єфросиніна не стали відмовлятися і дозволили гімнасту виконати свій трюк, при цьому обидві були в захваті від цього. "Ой, він буде близько, буде близько", - вигукує радісна Махати. Потім, коли хлопець підійшов до столу, вона додала: "Привіт, Діма, можеш не стояти на пальцях, просто постій тут".

Дмитро підійшов до столу суддів і підняв своє тіло в шпагаті, тримаючись всього на чотирьох пальцях двох рук. Треба сказати, що своїми здібностями красень вразив не тільки суддів, а й глядачів.

Нагадаємо, Людина "без кісток" на Україна має талант "звернув" собі шию: "Притула прямо вилетів з-за столу".

Як повідомляла Politeka, "Олено, не твоє": Притула і кіт рубанули правду-матку учасниці "Україна має талант".

Також Politeka писала, що Єфросиніна поруч з Мішиною не стримала сліз на зйомках "Україна має талант": "Життя не підготувало...".