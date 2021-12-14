Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була першою "Холостячкою" і нещодавно нарешті розповіла про розставання з Еллертом, заговорила про любов до себе.

Ксенія Мішина дуже часто розповідає фанатам, як живе, медитує і розвивається. Нерідко через це зірку критикують, адже при всій її любові до розвитку, вона продовжує закриватися в собі і знову живе одна.

Тим не менш, артистці подобається її розвиток і те, як вона йде вперед.

"Давайте поговоримо на тему ідеальності і досконалості? Нас душать з боку стандартами краси і поведінки, і це створює постійний тиск, як ніби з тобою щось не так. А так хочеться просто бути собою.

Але насправді, щоб бути щасливою або коханою, не обов'язково ставати кимось іншим. Твоє тебе завжди знайде! Так що моя думка: красивою і досконалою потрібно бути тільки для себе. Доглядати за собою і міняти себе тільки через любов, а не для того, щоб дотягнутися до ідеалу!», - висловитися Мішина.

Раніше Мішина заговорила про розставання з Эллертом:

«У нас були і сварки, постійні емоційні сплески і я розуміла, що це занадто і так не можна, Я відчувала себе дуже погано. Мені було дуже боляче і це витримати було дуже складно. Я була ініціатором остаточного розриву, зрозуміла, що більше не можу існувати в цих відносинах, що мені важко. Я не знаю, як ми будемо далі існувати, у всіх свої історії. Чи будемо ми разом або вже ні - не знаю» - каже Мішина.

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