Соня Євдокименко живе в США, звідки часто ділиться яскравими кадрами, повідомляє Politeka.net. Красуня показує свої фотосесії, а також ділиться, чим займається за кордоном.
На нових відео в сторіс дівчина показала свій модний лук: толстовка і біла шубка, а завершили образ сережки-кільця і товстий ланцюжок на шиї.
Внучка Ротару знімала кадри в машині, і даруючи гарний настрій, широко посміхаючись.
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Пізніше модель поділилася, куди приїхала. Соня Євдокименко зайшла в магазин новорічних іграшок. Дівчина показала красиві кульки з візерунком.
Також красуня взяла в руки Санта Клауса у вигляді діджея.
Зазначимо, Соня Євдокименко народилася 30 травня 2001 року в Києві. Красуня з дитинства займалася танцями, музикою, малюванням і брала уроки вокалу.
Також з юних років внучка Ротару відвідувала модельну школу, і вже в той час стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
Зараз красуня вчиться і живе в Нью-Йорку, де також будує відносини з підприємцем-мільйонером Денисом Жадановим. Пара багато подорожує.
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