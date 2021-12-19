Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала, як готується до новорічних свят, ділячись хорошим настроєм.

Соня Євдокименко живе в США, звідки часто ділиться яскравими кадрами, повідомляє Politeka.net. Красуня показує свої фотосесії, а також ділиться, чим займається за кордоном.

На нових відео в сторіс дівчина показала свій модний лук: толстовка і біла шубка, а завершили образ сережки-кільця і товстий ланцюжок на шиї.

Внучка Ротару знімала кадри в машині, і даруючи гарний настрій, широко посміхаючись.

Пізніше модель поділилася, куди приїхала. Соня Євдокименко зайшла в магазин новорічних іграшок. Дівчина показала красиві кульки з візерунком.

Також красуня взяла в руки Санта Клауса у вигляді діджея.

Зазначимо, Соня Євдокименко народилася 30 травня 2001 року в Києві. Красуня з дитинства займалася танцями, музикою, малюванням і брала уроки вокалу.

Також з юних років внучка Ротару відвідувала модельну школу, і вже в той час стала обличчям Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Зараз красуня вчиться і живе в Нью-Йорку, де також будує відносини з підприємцем-мільйонером Денисом Жадановим. Пара багато подорожує.

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