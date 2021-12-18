Дочка 37-річної української співачки Олі Полякової, 16-річна Маша, вразила новим образом зі стильними аксесуарами, що підкреслили її індивідуальність.

Маша Полякова стала досить популярним блогером, тільки на її Instagram підписалися вже 176 тисяч користувачів мережі, повідомляє Politeka.net.

Дівчина не звертає увагу на хейтерів, і не видаляє негативні коментарі.

Цього разу дочка Олі Полякової похвалилася почуттям стилю. Дівчина одягла топ, а талію підкреслила широким поясом, також на ній були рвані джинси і піджак. Доповнили образ різні ланцюжки, такими аксесуарами дівчина, ймовірно, підкреслила свою індивідуальність.

За 12 годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Вау, шикарні образи😍 як завжди 🔥", "Яка ж ти красива🖤", "Красуня🔥", "💩💩💩😧бееее", "Милашка 😍😍😍", "Ну, в тебе і стегна. Худнути не пробувала?", "Mommy😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Маша Полякова відповіла заздрісним хейтерам, назвавши їх людьми з низькою самооцінкою. За словами дівчини, люди примудряються висмоктати з пальця "якусь маячню".

А за словами Олі Полякової, захоплення блогерством у дочки скоро пройде, адже вона стане студенткою музичного коледжу Берклі в Бостоні.

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