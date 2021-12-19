Як повідомляє Politeka.net, популярна кулінар-кондитер, суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу вона поділилася чарівним знімком і запросила фоловерів на онлайн-"побачення".

На новій фотографії Ольга відображена на кухні, вона тримає в руках Екзотичний овоч, і ніби про щось задумалася. Перед камерою красуня з'явилася в незвичайному образі - на ній білий кітель з цікавими яскравими малюнками, зібрані в елегантну зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Мартинівська запросила українців на свій прямий ефір: "мої хороші, які плани на вечір? Я, наприклад, буду чекати вас на прямому ефірі. Поговоримо про те, що дарувати коханим на найближчі свята і чого потрібно уникати. А ще розповім про подарунки від чоловіків - вдалих і не дуже. Оооох! У мене таких історій достатньо. Загалом, є що обговорити".

Нагадаємо, "Не намагайтеся": Мартиновська при всіх взяла в облогу самовпевнену учасницю "Майстер Шеф".

Як повідомляла Politeka, Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська розкрила рецепт ідеального гарячого шоколаду: "Смакота".

Також Politeka писала, що Суддя "Майстер шеф" Мартиновська розповіла про свою нову улюблену страву: "Вперше спробувала...".