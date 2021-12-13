Судья кулинарного шоу «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская, которая любит экспериментировать с блюдами, рассказала о необычном блюде, которое ее очень удивило.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская решила поделиться находкой у себя в Инстаграм. Она отметила, что только недавно узнала о таком блюде.

«Обожаю открывать для себя что-нибудь новое — страны, города, людей, вкусовые сочетания и, конечно же, блюда! Недавно впервые попробовала Gyoza. Знаете что это? Мой новый лидер – гармоничное соотношение тонкого теста и нежной начинки с восточным колоритом. Так вкусно, что даже не хочется делиться. А это показатель, поверьте», - отметила Мартыновская.

По ее словам, ей понравились разные Gyoza – с рыбой, мясом и даже сладкие. Кроме этого, блюдо очень быстро готовится.

«Вкус, который пельменям и не снился! А какое блюдо стало вашим фаворитом за последнее время? Делитесь своими гастрономическими предпочтениями в комментариях», - обратилась Мартыновская к поклонникам.

Напомним, что Мартыновская засветила идеальный подарок: "Это пол моей зарплаты".

Как сообщала Politeka, Мартыновская впечатлила естественной красотой: "Не могу оставить вас без…".

Также Politeka писала, что Мартыновская поделилась невероятной историей любви с Ярославским: "Требовательный и злой".