Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская решила поделиться находкой у себя в Инстаграм. Она отметила, что только недавно узнала о таком блюде.
«Обожаю открывать для себя что-нибудь новое — страны, города, людей, вкусовые сочетания и, конечно же, блюда! Недавно впервые попробовала Gyoza. Знаете что это? Мой новый лидер – гармоничное соотношение тонкого теста и нежной начинки с восточным колоритом. Так вкусно, что даже не хочется делиться. А это показатель, поверьте», - отметила Мартыновская.
По ее словам, ей понравились разные Gyoza – с рыбой, мясом и даже сладкие. Кроме этого, блюдо очень быстро готовится.
«Вкус, который пельменям и не снился! А какое блюдо стало вашим фаворитом за последнее время? Делитесь своими гастрономическими предпочтениями в комментариях», - обратилась Мартыновская к поклонникам.
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