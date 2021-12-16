Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская является шеф-поваром ресторана в Париже, а также судьей проекта "Мастер Шеф". А еще звезда ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новом фото Мартыновская была вместе с подросшей дочерью Верой. Звезда сидела за столиком, где стояли несколько чашек с напитком.
"Настал тот период, когда мы с Веруней вместе ходим в кино и едим попкорн «двойной сыр». Уже вместе отправляемся на шопинг, а после ее занятий по теннису идем на чашечку горячего шоколада или какао.
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Делюсь рецептом горячего шоколада, чтобы и вам было так тепло и счастливо, как нам с Верунчиком", - написала Ольга.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вкуснота", "Я тоже люблю", "Какая милая фотография", "Какая красивая малышка", "Спасибо, она ваша дочка есть большим чудом и вдохновением".
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