Как сообщает Politeka.net, популярная кулинар-кондитер, судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Так, в этот раз она поделилась очаровательным снимком и пригласила фолловеров на онлайн-"свидание".

На новой фотографии Ольга запечатлена на кухне, она держит в руках экзотический овощ, и как будто о чем-то задумалась. Перед камерой красотка появилась в необычном образе – на ней белый китель повара с интересными яркими рисунками, собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Мартыновская пригласила украинцев на свой прямой эфир: "Мои хорошие, какие планы на вечер? Я, например, буду ждать вас на прямом эфире. Поговорим о том, что дарить любимым на ближайшие праздники и чего нужно избегать. А еще расскажу о подарках от мужчин — удачных и не очень. Оооох! У меня таких историй достаточно. В общем, есть что обсудить".

Напомним, "Не пытайтесь": Мартыновская при всех осадила самоуверенную участницу "Мастер Шеф".

Как сообщала Politeka, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла рецепт идеального горячего шоколада: "Вкуснота".

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