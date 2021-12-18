Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль, яка презентувала нові кліпи в незвичному для себе стилі, також почала знімати різні" Тік-Ток " відео. Якщо раніше виконавиця практично не спілкувалася з аудиторією, то тепер почала розповідати потроху про себе.
Зрідка не обходиться і без кумедних і навіть незручних моментів. Нещодавно Кароль випустила свою колекцію взуття і тепер активно нагадує про це в мережі. Причому виконавиця влаштувала кілька фотосесій для своїх босоніжок і зробила оригінальну рекламу.
Під час запису одного з роликів Кароль не втрималася на скількох поверхні, посковзнулася і мало не впала на підлогу. Однак їй вдалося втриматися, тому вона посміялася на камеру і неакуратно пішла повз камеру.
Кароль почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що нещодавно Тіна Кароль випустила новий альбом"подвійний рай".
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Раніше співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль показала, як їсть чорний шоколад у себе вдома, проте заявила про своє бажання з'їсти чогось ще солодкого.
Нагадавши, Дана Балана і Кароль застали воркующими в напівтемряві, опубліковано відео: "нікого не помічають навколо".
Як повідомляла Politeka, Кароль похвалилася, з якою швидкістю виконуються її бажання, варто тільки захотіти: "як же це можливо?".
Також Politeka писала, що Тіна Кароль показала підрослого сина Веніаміна, як тепер виглядає хлопець:"скучили".