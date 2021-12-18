Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка раніше змінила образ заради двох незвичайних кліпів, вирішила похвалитися фігурою під час реклами.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль, яка презентувала нові кліпи в незвичному для себе стилі, також почала знімати різні" Тік-Ток " відео. Якщо раніше виконавиця практично не спілкувалася з аудиторією, то тепер почала розповідати потроху про себе.

Зрідка не обходиться і без кумедних і навіть незручних моментів. Нещодавно Кароль випустила свою колекцію взуття і тепер активно нагадує про це в мережі. Причому виконавиця влаштувала кілька фотосесій для своїх босоніжок і зробила оригінальну рекламу.

Під час запису одного з роликів Кароль не втрималася на скількох поверхні, посковзнулася і мало не впала на підлогу. Однак їй вдалося втриматися, тому вона посміялася на камеру і неакуратно пішла повз камеру.

Кароль почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що нещодавно Тіна Кароль випустила новий альбом"подвійний рай".

Раніше співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль показала, як їсть чорний шоколад у себе вдома, проте заявила про своє бажання з'їсти чогось ще солодкого.

Нагадавши, Дана Балана і Кароль застали воркующими в напівтемряві, опубліковано відео: "нікого не помічають навколо".

Як повідомляла Politeka, Кароль похвалилася, з якою швидкістю виконуються її бажання, варто тільки захотіти: "як же це можливо?".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль показала підрослого сина Веніаміна, як тепер виглядає хлопець:"скучили".