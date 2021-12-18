Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль, которая презентовала новые клипы в непривычном для себя стиле, также начала снимать разные "Тик-Ток" видео. Если раньше исполнительница практически не общалась с аудиторией, то теперь начала рассказывать понемногу о себе.

Изредка не обходится и без забавных и даже неловких моментов. Не так давно Кароль выпустила свою коллекцию обуви и теперь активно напоминает об этом в сети. Причем исполнительница устроила несколько фотосессий для своих босоножек и сделала оригинальную рекламу.

Во время записи одного из роликов Кароль не удержалась на сколькой поверхности, поскользнулась и чуть не упала на пол. Однако ей удалось удержаться, поэтому она посмеялась на камеру и неаккуратно пошла мимо камеры.

Кароль начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что недавно Тина Кароль выпустила новый альбом "Двойной рай".

Ранее певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль показала, как ест черный шоколад у себя дома, однако заявила про своё желания съесть чего-то еще сладкого.

Напомним, Дана Балана и Кароль застали воркующими в полутьме, опубликовано видео: "Никого не замечают вокруг".

Как сообщала Politeka, Кароль похвасталась, с какой скоростью исполняются ее желания, стоит только захотеть: "Как же это возможно?".

Также Politeka писала, что Тина Кароль показала подросшего сына Вениамина, как теперь выглядит парень: "Соскучились".