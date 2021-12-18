Радіоведучий, гуморист та колишній учасник першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак поділився із шанувальниками кумедним фото.

Як пише Politeka.net, український радіоведучий Андрій Рибак, який засвітився на телеекранах у складі команди "Отдыхаем вместе" у розважальному шоу "Ліга Сміху", брав участь у телепрограмі "Розсміши коміка" та був учасником першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною, часто ділиться із шанувальниками кумедними світлинами у своєму Instagram, демонструючи своє хороше почуття гумору.

Так, цього разу Рибак опублікував сторіс, де сфотографувався біля знаку села Деньги, яке розташоване у Черкаській області. Андрій вирішив пожартувати про красномовну назву села.

"Все нормально! Гроші є", - посміявся Андрій Рибак.

Зауважимо, що ексучасник "Холостячки" був без куртки, одягнувши лише чорний светр.

Варто сказати, що Рибак разом із дівчиною Аліною живуть к Києві, а на Черкащину їздили відпочивати.

Нагадаємо, що Андрій часто ділиться смішними фото та відео на своїй сторінці в мережі. Так, нещодавно він опублікував кумедний ролик, як правильно відповідати на дзвінки коханої.

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