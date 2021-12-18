Радиоведущий, юморист и бывший участник первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак поделился с поклонниками забавным фото.

Как пишет Politeka.net, украинский радиоведущий Андрей Рыбак, который засветился на телеэкранах в составе команды "Отдыхаем вместе" в развлекательном шоу "Лига Смеха", участвовал в телепередаче "Рассмеши комика" и был участником первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, часто делится с поклонниками забавными снимками в своем Instagram, демонстрируя свое хорошее чувство юмора.

Так, на этот раз Рыбак опубликовал сторис, где сфотографировался возле знака села Деньги, которое расположено в Черкасской области. Андрей решил пошутить про красноречивое название деревни.

"Все нормально! Деньги есть", - посмеялся Андрей Рыбак.

Заметим, что экс-участник "Холостячки" был без куртки, надев только черный свитер.

Следует сказать, что Рыбак вместе с девушкой Алиной живут в Киев, а на Черкасщину ездили отдыхать.

Напомним, что Андрей часто делится смешными фото и видео на своей странице в сети. Так, недавно он опубликовал забавный ролик, как правильно отвечать на звонки любимой.

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