Радіо-ведучий і колишній учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак насмішив українців новим відео у себе в Instagram.

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є популярним вітчизняним радіо-ведучим. Зірка також взяв участь у шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Але виграти в шоу не вдалося, тому знаменитість повернувся до своєї колишньої дівчини. Тепер Андрій активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Андрій підійшов до друга, подякує йому за те, що той підвіз, а потім пішов зі словами "Побачимося". Після цього Рибалка з'явився на моніторі, куди була виведена камера машини.

"Ось і побачилися", - було підписано відео.

Фанати подивилися ролик більше тисячі разів і написали коментарі:

"Ну сміється, тепер буду згадувати це як тільки назад здавати буду, не дай Бог так когось побачити", "Господи, як таке в голову приходить".

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