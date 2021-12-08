Відомий радіоведучий і фаворит Ксенії Мішиної на проєкті "Холостячка" Андрій Рибак розповів про свої проблеми з поліцією.

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проєктах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій Рибак вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної та потрапив на проєкт, завдяки якому став відомим.

Так, цього разу фаворит "Холостячки" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Андрій Рибак поскаржився на свої проблеми з поліцією. Виявилося, що з серпня у нього значився штраф, хоча це ніде не висвічувалося, і в підсумку - штраф подвоївся. І зараз він не може додзвонитися і розв'язати проблему.

"Я не сплатив штраф ще в серпень за перевищення швидкості (зафіксувала камера). І тепер він подвоївся! Але прикол в тому, що ні в "Дія", ні на пошту, ні на місце прописки, ні за місцем проживання він мені не приходив. Природно, не беруть трубку на гарячій лінії! За 30 хвилин очікування даремно! Клієнтоорієнтованість рівень - БОГ", - поскаржився Андрій Рибак.

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