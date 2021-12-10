Відомий радіоведучий і екс-учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною - Андрій Рибак засвітився з красунею-блондинкою Іриною Білик.
Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проектах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій Рибак вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної та потрапив на проєкт, завдяки якому став відомим.
Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Андрій Рибак засвітився на радіо з відомою співачкою - Іриною Білик. Як відомо, він працює ведучим на радіо, а Ірина Білик нещодавно випустила нову пісню і з цієї нагоди прийшла до нього.
"Ларисочка Петрівна, у вас прекрасний син. Мама подумає, що я пристаю, але ні, я хочу поговорити саме з вами. Хочу передати привіт", - звертається Ірина Білик.
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"Мам, все нормально. Я в Києві, мене ніхто не ображає", - сказав Андрій Рибак.
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