Як передає Politeka.net, новий сезон шоу "Холостяк" з'явиться вже наступної весни на телеекранах каналу"СТБ". Головним героєм 12-го сезону "Холостяка" став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Він переїхав зі Львова до Америки, щоб побудувати кар'єру, і зараз займається нерухомістю в Майямі.
Так, цього разу новий "Холостяк" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Алекс Топольський позує на камеру. "Холостяк" весь в чорному стоїть на тлі незвичайного стильного приміщення. Свій образ Топольський розбавив кросівками білого кольору.
Шанувальники залишили безліч коментарів під новим фото "Холостяка": "Сплять втомлені іграшки?", "Стильно", "Лапулік", "Вогонь".
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Нагадаємо, 12-ий сезон проєкту "Холостяк" з Алексом Топольським вийде вже наступної весни на телеканалі "СТБ".
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