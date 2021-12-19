Як пише Politeka.net, 72 річна популярна російська співачка Алла Пугачова та 45-річний пародист і гуморист Максим Галкін разом вже 20 років, однак весілля вони зіграли 10 років тому. Через два роки сурогатна матір народила парі двійнят – Лізу і Гаррі, які цього року пішли вже у другий клас.

Тривалий час Галкін та Пугачова не коментували цієї теми, однак нещодавно на сторінці Лізи Галкіної з’явився фрагмент інтерв’ю гумориста, де він розповідає про це важливе рішення.

"Ну Алла більш мудра людина, тому вона це запропонувала перша. Вона морально готувалася до того, що для дітей вона буде бабусею. Але в результаті вона стала абсолютною мамою і, на мій погляд, найкращою мамою, яка буває для дітей", - розповів Галкін.

Рaніше Politeka писала, що помолоділа Пугачова з новою перукою спантеличила зовнішністю: "Зараз бабуся вже, про що мова".

Нагадаємо, що Галкін вразив одкровенням про материнство Алли Пугачової: "Готувалася до того, що...".

А ще Politeka повідомляла, що Пугачова "розтанула" від дотику Галкіна, в мережі несподівано видали: "Будь-яка бабуся...".