72-річна російська співачка Алла Пугачова, яка одружена з 45-річним коміком Максимом Галкіним, вдруге стала матір'ю, коли їй було 64 роки.

Як пише Politeka.net, пара Алли Пугачової і Максима Галкіна викликає багато суперечок в мережі. Одні вірять в їх щиру любов, інші вважають, що їх шлюб фіктивний.

В одному з інтерв'ю Максим Галкін зізнався, що Пугачова думала, що буде для маленьких дітей бабусею.

"Алла готувалася до того, що для дітей вона буде бабусею", - зізнався комік, додавши, що в підсумку вона стала найкращою мамою з можливих.

У мережі шанувальники залишили масу теплих слів зірковій родині.

"Правильно! І ви Максим кращий батько", "Молодець, Аллочка! Дітки просто класні, виховані! Здоров'я найголовніше!", "Бог поцілував нашу Аллу) вона геніальна у всьому", "Вона безумовно чудова мама. А ще красуня", "Максим, яка бабуся? Вона найкраща мама в світі, люблю вашу сім'ю, ви кльові", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пугачова з новою перукою вразила виглядом поруч з донькою: "Аллочка схожа на...".

А ще Politeka писала, що Пугачова не стримала емоцій від дотику Галкіна: "будь-яка старенька...".

Також Politeka повідомляла, що Пугачова в шкіряному міні вразила виглядом, не обійшлося без критики:"схожа на постарілу Мальвіну".